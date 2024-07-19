У Європі схвалили план боротьби з «тіньовим флотом» росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

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Спільний «заклик до дії» має на меті зупинити флот з близько 600 суден, які, за даними західних країн, використовуються москвою для транспортування близько 1,7 млн барелів нафти на день, йдеться в заяві, оприлюдненій на Даунінг-стріт.

Уряд Великобританії також оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

«Разом із нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському „тіньовому“ флоту і брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами й ставити під загрозу нашу безпеку», — сказав Стармер.

Флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи, йдеться в заяві британського уряду. Деякі з кораблів також діють як російські станції прослуховування і перевозять зброю в росію, додається в заяві.