Законопроєкти під номерами 11417 та 11416 про збільшення податків на 140 млрд та видатків бюджету на 500 млрд були внесені у Верховну Раду, але їх розгляд можуть відкласти через те, що готується зміна уряду. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Підвищення податків можуть відкласти через зміну уряду — Железняк
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За словами Железняка, «є вірогідність, що на наступному тижні відбудеться зміна Кабміну й всі закони попереднього уряду відкликаються. Ці закони також. І новий уряд буде знову їх від себе подавати. А це нові строки».
Нагадаємо, що ці законопроєкти суттєво збільшують військовий збір та деякі акцизи.
Основні новації:
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підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5 %;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30 % від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15 % від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг ;
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встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
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встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодких напоїв газованих.
Коментарі - 4
Каждый Украинец должен знать сколько стоит содержание власти ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.