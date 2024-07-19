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19 липня 2024, 12:27

Підвищення податків можуть відкласти через зміну уряду — Железняк

Законопроєкти під номерами 11417 та 11416 про збільшення податків на 140 млрд та видатків бюджету на 500 млрд були внесені у Верховну Раду, але їх розгляд можуть відкласти через те, що готується зміна уряду. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкти під номерами 11417 та 11416 про збільшення податків на 140 млрд та видатків бюджету на 500 млрд буди внесені у Верховну Раду, але їх розгляд можуть відкласти через те, що готується зміна уряду.

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За словами Железняка, «є вірогідність, що на наступному тижні відбудеться зміна Кабміну й всі закони попереднього уряду відкликаються. Ці закони також. І новий уряд буде знову їх від себе подавати. А це нові строки».

Нагадаємо, що ці законопроєкти суттєво збільшують військовий збір та деякі акцизи.

Основні новації:

  • підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5 %;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30 % від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15 % від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг ;

  • встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

  • встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодких напоїв газованих.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
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19 липня 2024, 13:03
#
Всё как обычно, закинули новость и смотрят на реакцию
+
+30
zevs1
zevs1
19 липня 2024, 13:26
#
Мародёры захватили власть, можно же и сократить расходы на 500млрд гр сократив госсапарат чиновников и уменьшить им зарплаты которые безосновательно им были подняты.r>

Каждый Украинец должен знать сколько стоит содержание власти ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 липня 2024, 13:40
#
Мародери — це ще легко сказано і повністю не відображає їхню сутність. В остальному погоджуюсь.
+
+15
potator
potator
19 липня 2024, 13:36
#
А старое на фронт? или все же в Австрию
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