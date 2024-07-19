Підвищення податків можуть відкласти через зміну уряду — Железняк

Законопроєкти під номерами 11417 та 11416 про збільшення податків на 140 млрд та видатків бюджету на 500 млрд були внесені у Верховну Раду, але їх розгляд можуть відкласти через те, що готується зміна уряду. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, «є вірогідність, що на наступному тижні відбудеться зміна Кабміну й всі закони попереднього уряду відкликаються. Ці закони також. І новий уряд буде знову їх від себе подавати. А це нові строки».

Нагадаємо, що ці законопроєкти суттєво збільшують військовий збір та деякі акцизи.

Основні новації: