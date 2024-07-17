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17 липня 2024, 16:29

Ціни на солодкі напої зростуть: Податковий комітет підтримав податок на воду з цукром

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин». Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин».
Фото:depositphotos

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Турбота про людей

«Законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин», — написав Гетманцев.

Зокрема, законопроєктом N9032−1 пропонується:

  • віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;
  • встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні за поточним курсом НБУ) за 1 літр напою.

Гетманцев додав, що платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв. Тож вони закладатимуть новий податок у ціну продукції.

За словами заступника голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, Ярослава Железняка, Мінфін сподівається зібрати до держбюджету завдяки запровадженню нового податку близько 7,5 млрд грн на рік.

Він додав, що пільгова ставка акцизу діятиме на час воєнного стану, після цього вона збільшиться удвічі.

«Хочуть запровадити податок у розмірі 10 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі. Начебто передбачено пільговий період оподаткування до дати припинення або скасування воєнного стану в Україні, за ставкою 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі», — написав Железняк.

Він уточнив, що за підрахунками Мінекономіки, ціна на солодкі напої зросте приблизно 2,5 раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+152
Riojas
Riojas
17 липня 2024, 16:37
#
Исключительно ради защиты здоровья людей, не подумайте
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2024, 16:40
#
Не треба скиглити ©
+
+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2024, 16:41
#
Уверен, что скоро, гетманцев как и азаров будут давать «стрим» со страны ашрессора.
Одна школа.
+
+44
sx1
sx1
17 липня 2024, 16:44
#
Следующим будет налог на воздух с кислородом…
+
0
AllexL
AllexL
17 липня 2024, 16:56
#
Пфффф, кола випустить колу реально без цукру та замінючів
+
0
BatonUA
BatonUA
17 липня 2024, 17:11
#
Вже є з цукрозамінниками. Але це було б цікаво випускати взагалі без них, а дома вже додавати безакцизний цукор xD
Але це не відміняє того, що податок абсурдний. Пиво стане дешевше за солодку воду
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
17 липня 2024, 17:04
#
Принципово не буду купляти воду тепер
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2024, 17:08
#
А никто не знает, что с августа ЕС опять вводит акциз на украинский сахар?
+
0
TAN72
TAN72
17 липня 2024, 17:48
#
Чиполлино воплощают в жизнь.
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0
Mini Mi
Mini Mi
17 липня 2024, 18:10
#
Значит будут продавать нектары с соковой часть в 1%
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