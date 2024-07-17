Ціни на солодкі напої зростуть: Податковий комітет підтримав податок на воду з цукром

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин». Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Данило Гетманцев .

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Турбота про людей

«Законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин», — написав Гетманцев.

Зокрема, законопроєктом N9032−1 пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні за поточним курсом НБУ) за 1 літр напою.

Гетманцев додав, що платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв. Тож вони закладатимуть новий податок у ціну продукції.

За словами заступника голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, Ярослава Железняка, Мінфін сподівається зібрати до держбюджету завдяки запровадженню нового податку близько 7,5 млрд грн на рік.

Він додав, що пільгова ставка акцизу діятиме на час воєнного стану, після цього вона збільшиться удвічі.

«Хочуть запровадити податок у розмірі 10 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі. Начебто передбачено пільговий період оподаткування до дати припинення або скасування воєнного стану в Україні, за ставкою 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі», — написав Железняк.

Він уточнив, що за підрахунками Мінекономіки, ціна на солодкі напої зросте приблизно 2,5 раза.