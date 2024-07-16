ЄС може повернути мита на українські мед, курятину та кукурудзу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2024, 12:43

ЄС може повернути мита на українські мед, курятину та кукурудзу

Європейський Союз може повернути мита на українські мед, кукурудзу й курятину, адже наша країна наближається до граничних лімітів імпорту цих продуктів. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає liga.net.

Європейський Союз може повернути мита на українські мед, кукурудзу й курятину, адже наша країна наближається до граничних лімітів імпорту цих продуктів.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Загалом, за його словами, країни ЄС «висловили позитивні думки про нові автономні заходи торгівлі та про запобіжні захисні заходи, що були запроваджені».

«Це була ініціатива єврокомісара з сільського господарства — представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів — для цукру, яєць і вівса», — нагадав Войцеховський.

Читайте: ЄС відновив мита на українські яйця та цукор

Водночас ЄС спостерігає за ситуацією щодо інших чутливих продуктів, додав він.

«Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза — 67% та курятина — 59%», — уточнив єврокомісар.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
16 липня 2024, 13:00
#
Бізнес
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
16 липня 2024, 13:29
#
Сенс виділяти гроші (котрих не вистачає), якщо тут же вводиш мита на товари)

якби, дякуємо, що взагалі допомагаєте, безумовно, зрозуміло, що всі хочуть коштів, але сенс від таких дій?

ну будуть просити більше коштів, в результаті утворення браку коштів через введення мита на певні ключові експортні товари з статті вище, можуть взагалі не давати кошти, але це загрожує просуванням війни ще ближче до порогу ЄС.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами