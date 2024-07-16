ЄС може повернути мита на українські мед, курятину та кукурудзу

Європейський Союз може повернути мита на українські мед, кукурудзу й курятину, адже наша країна наближається до граничних лімітів імпорту цих продуктів. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає liga.net.

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Що відомо

Загалом, за його словами, країни ЄС «висловили позитивні думки про нові автономні заходи торгівлі та про запобіжні захисні заходи, що були запроваджені».

«Це була ініціатива єврокомісара з сільського господарства — представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів — для цукру, яєць і вівса», — нагадав Войцеховський.

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Водночас ЄС спостерігає за ситуацією щодо інших чутливих продуктів, додав він.

«Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза — 67% та курятина — 59%», — уточнив єврокомісар.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.