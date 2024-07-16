Впродовж першого півріччя 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 94% більше, ніж торік. Про це йдеться в даних Укравтопрому.
16 липня 2024, 11:15
Де в Україні найбільше купують електромобілі та які моделі обирають українці
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Де найбільше купують електромобілі
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- Львівська область — 3392 од. (90% вживані);
- місто Київ — 3171 од. (63% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 1926 од. (75% вживані);
- Київська обл. — 1767 од. (69% вживані);
- Одеська обл. — 1459 од (76% вживані).
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Які моделі обирають українці
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став VW ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf — на Львівщині та в Одеській обл.
- Tesla Model 3 — у столиці та на Київщині
- Tesla Model Y — на Дніпропетровщині.
Джерело: Мінфін
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