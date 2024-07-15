У бюджеті України «діра» на 500 мільярдів — голова комітету

Український бюджет потребує цьогоріч близько 400−500 мільярдів гривень. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.

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Про це вона розповіла за підсумками зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгерахом.

«Головна тема розмови, звісно, виконання Державного бюджету 2024 та зміни до бюджету для покриття „діри“ в 400−500 млрд грн в цьому році. Тут чекаємо на ініціативу Уряду», — заявила Підласа.

Водночас вона зауважила, що відкритим залишається питання фінансування держбюджету України на 2025 рік і можливість залучення $50 млрд від російських активів, яку обговорюють країни «Великої сімки».

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