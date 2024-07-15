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15 липня 2024, 19:15

У бюджеті України «діра» на 500 мільярдів — голова комітету

Український бюджет потребує цьогоріч близько 400−500 мільярдів гривень. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.

Український бюджет потребує цьогоріч близько 400−500 мільярдів гривень.

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Про це вона розповіла за підсумками зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгерахом.

«Головна тема розмови, звісно, виконання Державного бюджету 2024 та зміни до бюджету для покриття „діри“ в 400−500 млрд грн в цьому році. Тут чекаємо на ініціативу Уряду», — заявила Підласа.

Водночас вона зауважила, що відкритим залишається питання фінансування держбюджету України на 2025 рік і можливість залучення $50 млрд від російських активів, яку обговорюють країни «Великої сімки».

Читайте також: Україна не відмовилась від ідеї конфіскації всіх заморожених російських активів — Шмигаль

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Moonlighter
Moonlighter
15 липня 2024, 19:26
#
За фото 5 баллов.
+
+30
Nostradamus 24
Nostradamus 24
15 липня 2024, 19:37
#
Фріки зрозуміли тільки зараз, що «діріще» вимальовується на 500 ярдів у Бюджеті! :)
Це ще в травні тут обговорили і курс вже порахували на кінець року!
На колінах повзати будете перед партнерами, але гроші давати вам корупціонерам не можна, бо собі офшори набиваєте, за це і переймаєтесь!
+
+15
Rubi0
Rubi0
15 липня 2024, 19:51
#
Так вы посмотрите послужной список этой Подлассы и ее возраст, это еще хуже Гончарука с его +40% ввп
+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 20:01
#
Набирають боргів як пес бліх… Більше нічого не вміють…
+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 20:02
#
Одні покращення.:)…
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