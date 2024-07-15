Український бюджет потребує цьогоріч близько 400−500 мільярдів гривень. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.
15 липня 2024, 19:15
У бюджеті України «діра» на 500 мільярдів — голова комітету
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Про це вона розповіла за підсумками зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгерахом.
«Головна тема розмови, звісно, виконання Державного бюджету 2024 та зміни до бюджету для покриття „діри“ в 400−500 млрд грн в цьому році. Тут чекаємо на ініціативу Уряду», — заявила Підласа.
Водночас вона зауважила, що відкритим залишається питання фінансування держбюджету України на 2025 рік і можливість залучення $50 млрд від російських активів, яку обговорюють країни «Великої сімки».
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Це ще в травні тут обговорили і курс вже порахували на кінець року!
На колінах повзати будете перед партнерами, але гроші давати вам корупціонерам не можна, бо собі офшори набиваєте, за це і переймаєтесь!