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15 липня 2024, 14:52

Україна не відмовилась від ідеї конфіскації всіх заморожених російських активів — Шмигаль

Україна не відмовилась від претензій на всі заморожені на Заході російські активи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку, передає Урядовий портал.

Україна не відмовилась від претензій на всі заморожені на Заході російські активи.

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Про що сказав Шмигаль

«Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним», — сказав прем'єр-міністр.

Українська держава розраховує на те, що у 2025 році до бюджету надійдуть заморожені на Заході російські активи. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати $50 млрд від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.

«Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів рф», — сказав Шмигаль.

Передісторія

  • У червні 2024 року країни G7 вирішили передати Україні $50 млрд, які надійдуть у майбутньому як доходи від заморожених активів рф.
  • Наразі цей механізм не запущений, тому Україна повинна отримувати від ЄС відрахування з поточних доходів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
15 липня 2024, 15:13
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«Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним»«

Це в контексті повідомлень від КМДА «запасайтесь водою і їжею на зиму», статей Блумберг про можливий дефолт в Україні, постійних відключень світла навіть в сірих зонах (з урахуванням того, що нам з 01.11.2023 по 15.07.2024 виділили більше трильйона гривень на ЕНЕРГЕТИКУ виключно) ми проходимо цей рік «впевнено»?

А наступний рік буде ще «стабільнішим» ніж цей типу чи як?

p.s. Колись один пан сказав, що долар по 45 не буде, долар на період 15.07.2024 вже по 41, якщо що :)
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