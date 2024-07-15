Україна не відмовилась від претензій на всі заморожені на Заході російські активи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку, передає Урядовий портал.
15 липня 2024, 14:52
Україна не відмовилась від ідеї конфіскації всіх заморожених російських активів — Шмигаль
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Про що сказав Шмигаль
«Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним», — сказав прем'єр-міністр.
Українська держава розраховує на те, що у 2025 році до бюджету надійдуть заморожені на Заході російські активи. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати $50 млрд від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.
«Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів рф», — сказав Шмигаль.
Передісторія
- У червні 2024 року країни G7 вирішили передати Україні $50 млрд, які надійдуть у майбутньому як доходи від заморожених активів рф.
- Наразі цей механізм не запущений, тому Україна повинна отримувати від ЄС відрахування з поточних доходів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Це в контексті повідомлень від КМДА «запасайтесь водою і їжею на зиму», статей Блумберг про можливий дефолт в Україні, постійних відключень світла навіть в сірих зонах (з урахуванням того, що нам з 01.11.2023 по 15.07.2024 виділили більше трильйона гривень на ЕНЕРГЕТИКУ виключно) ми проходимо цей рік «впевнено»?
А наступний рік буде ще «стабільнішим» ніж цей типу чи як?
p.s. Колись один пан сказав, що долар по 45 не буде, долар на період 15.07.2024 вже по 41, якщо що :)