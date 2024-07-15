Україна не відмовилась від ідеї конфіскації всіх заморожених російських активів — Шмигаль

Україна не відмовилась від претензій на всі заморожені на Заході російські активи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку, передає Урядовий портал.

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Про що сказав Шмигаль

«Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним», — сказав прем'єр-міністр.

Українська держава розраховує на те, що у 2025 році до бюджету надійдуть заморожені на Заході російські активи. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати $50 млрд від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.

«Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів рф», — сказав Шмигаль.

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