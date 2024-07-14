Вимкнення світла 14 липня: у чотирьох областях є ймовірність відключень у світло-сірих зонах

У неділю, 14 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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З 7:00 до 15:00 обленерго застосовують дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

У ДТЕК заявили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 15:00 та до кінця доби.

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Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації зі світлом.

«Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — зазначив він.