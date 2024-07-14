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14 липня 2024, 9:32

Польща готова забезпечити Україну електроенергією зі своїх ТЕС за умови звільнення від плати за викиди

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що країна не платитиме за викиди. Про це заявив речник Європейської Комісії Тім Макфі в інтерв'ю PAP.

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що країна не платитиме за викиди.
Фото: pixabay.com

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За його словами, польська влада звернулася до Комісії з проханням провести зустріч для обговорення цього питання.

Однак електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під звичайні правила системи торгових відносин: електростанції повинні здавати квоти і, отже, платити за ці викиди.

Макфі додав, що Єврокомісія залишається прихильником підтримки енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хотів би спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджена на збільшенні експортних потужностей України; синхронізація електромереж ЄС та України відбулася одразу після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року.

У п'ятницю газета Rzeczpospolita написала, що ЄК поки що не підтримала ідею Туска спалювати польське вугілля для потреб України за європейські гроші.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Exba
Exba
14 липня 2024, 9:49
#
У Украины переизбыток квот на выбросы, почему бы не отдать Польше, чтоб она производила э/э?
+
0
Три літри
Три літри
14 липня 2024, 9:59
#
Це різни квоти.
+
0
TAN72
TAN72
14 липня 2024, 12:35
#
Ну ждём тариф по 7 грн.
+
0
Три літри
Три літри
14 липня 2024, 13:19
#
Ну якщо без електрики краще то можете не користуватись — і платити не доведеться
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