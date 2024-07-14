Польща готова забезпечити Україну електроенергією зі своїх ТЕС за умови звільнення від плати за викиди

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що країна не платитиме за викиди. Про це заявив речник Європейської Комісії Тім Макфі в інтерв'ю PAP.

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За його словами, польська влада звернулася до Комісії з проханням провести зустріч для обговорення цього питання.

Однак електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під звичайні правила системи торгових відносин: електростанції повинні здавати квоти і, отже, платити за ці викиди.

Макфі додав, що Єврокомісія залишається прихильником підтримки енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хотів би спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджена на збільшенні експортних потужностей України; синхронізація електромереж ЄС та України відбулася одразу після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року.

У п'ятницю газета Rzeczpospolita написала, що ЄК поки що не підтримала ідею Туска спалювати польське вугілля для потреб України за європейські гроші.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.