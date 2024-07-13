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13 липня 2024, 15:06

Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Про це повідомляє пресслужба комітету.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що відповідний законопроєкт № 4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до літнього та зимового часу.

Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

«Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Літній час запроваджується щорічно, в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, з метою ефективного використання світлої частини доби.

Перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше ввели у Великій Британії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби.

У СРСР перехід на літні та зимовий час здійснювався з 1981 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+43
Юрій Сургай
Юрій Сургай
13 липня 2024, 15:21
#
Отлично, давно все ждали
+
0
Три літри
Три літри
13 липня 2024, 15:47
#
Коли ж вже
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
13 липня 2024, 15:58
#
Страны Евросоюза, куда мы вроде бы усиленно стремимся, активно
используют в своей жизнедеятельности переход на летнее/зимнее время.

Страна-агрессор россия и её ближайший пособник беларусь
в своё время отказались от перехода на летнее/зимнее время.

При вступлении в Евросоюз возможно опять надо будет вводить
переход на летнее/зимнее время, а вот для возврата в лоно СНГ
этого законопроекта вполне достаточно…
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