Відключення електроенергії 13 липня: у 4 областях є ймовірність відключень у світло-сірих зонах (оновлено)

Сьогодні, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«З 06:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», — йдеться в повідомленні.

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Сьогодні обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Водночас у ДТЕК заявили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 19:00 та до кінця доби.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації зі світлом.

«Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — зазначив він.