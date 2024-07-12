Tesla випустила новий задньопривідний варіант свого електромобіля Model 3 зі збільшеним запасом ходу за ціною на $5 000 нижче, ніж версія з повним приводом. Про це повідомляє Reuters.
Tesla почала продавати новий варіант Model 3 зі збільшеним запасом ходу
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Ціна
Новий варіант Model 3 з акумулятором збільшеної ємності в США коштує $42 490. Після застосування федеральної податкової пільги на електромобілі, яка складає до $7,500, кінцева ціна автомобіля може знизитися до $34,990.
З урахуванням заявленої Tesla економії на бензині — $5 тис. за п'ять років — вартість нового седана Tesla гіпотетично знизиться до менш ніж $30 тис.
Ціни на базову Model 3, повнопривідну версію і варіанти Performance не змінилися.
Характеристики
Новий електромобіль має запас ходу в 363 милі (584 км) і максимальну швидкість 125 миль на годину (201 км/год). Він здатний розганятись до 100 км/год за 4,9 секунди.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Tesla знизила продаж електромобілів у Китаї в червні на 20,2%.
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