Американська Tesla скоротила постачання з шанхайського заводу у червні на 20,2% порівняно з тим же місяцем минулого року — до 59,261 тис. електромобілів. Про це йдеться у попередніх розрахунках Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA).
9 липня 2024, 9:39
Tesla знизила продаж електромобілів у Китаї в червні на 20,2%
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Що відомо
Експортні поставки Tesla з шанхайського підприємства минулого місяця становили 11,746 тис. машин. Це на 39,7% нижче за торішній рівень і на 32,3% менше від травневого.
У першому півріччі компанія продала 426,6 тис. електрокарів китайського виробництва (включаючи постачання на експорт), що на 10,5% перевищило показник роком раніше.
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Загалом автовиробники продали у КНР у червні 856 тис. електромобілів, що на 28,6% більше, ніж того ж місяця 2023 року. Щодо травня реалізація збільшилася на 6,4%.
Джерело: Мінфін
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