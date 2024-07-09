Tesla знизила продаж електромобілів у Китаї в червні на 20,2%

Американська Tesla скоротила постачання з шанхайського заводу у червні на 20,2% порівняно з тим же місяцем минулого року — до 59,261 тис. електромобілів. Про це йдеться у попередніх розрахунках Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA).

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Що відомо

Експортні поставки Tesla з шанхайського підприємства минулого місяця становили 11,746 тис. машин. Це на 39,7% нижче за торішній рівень і на 32,3% менше від травневого.

У першому півріччі компанія продала 426,6 тис. електрокарів китайського виробництва (включаючи постачання на експорт), що на 10,5% перевищило показник роком раніше.

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