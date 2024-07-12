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12 липня 2024, 9:44

Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти весь день. У другій половині доби обмежень буде більше

У пʼятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У пʼятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Фото: pixabay.com

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«З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.

У решту годин буде задіяно три черги.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+73
tckgoblinu
tckgoblinu
12 липня 2024, 10:01
#
Наче вчора і позавчора було якось інакше, в цій новині можна дати змінювати, а текст лишається однаковий. Якби ще дтек своїм же графікам слідував, а не вмикав і вимикав світло коли заманеться.

Є обстріли — світло вимкнемо.
Немає обстрілів — світло вимкнемо.
Спека — вимкнемо світло, бо всі включають кондиціонери.
На наступний день спека — не будемо вимикати світло, бо сонячні батареї зарядилися.
Пасмурно — теж вимкнемо світло.

В людей навіть в морозилці продукти пропадають вже)

p. s.Найкумедніше те, що Кабмін приймає законопроєкт, котрим підвищує тариф на електроенергію для населення. В той же час, в будівлі Кабміну електроенергія є постійно і вони за неї не платять, бо це за державний кошт (за ваші податки), а ви сидите без світла. Поки кнопкодави не приходять на роботу і пилять бабло на тендерах :)
+
0
TAN72
TAN72
12 липня 2024, 10:04
#
Ахметову привет 😂
+
0
bonv
bonv
12 липня 2024, 13:24
#
Зе-жесть
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