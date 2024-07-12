Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти весь день. У другій половині доби обмежень буде більше

У пʼятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.

У решту годин буде задіяно три черги.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.