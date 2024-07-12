У пʼятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
12 липня 2024, 9:44
Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти весь день. У другій половині доби обмежень буде більше
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«З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.
У решту годин буде задіяно три черги.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Є обстріли — світло вимкнемо.
Немає обстрілів — світло вимкнемо.
Спека — вимкнемо світло, бо всі включають кондиціонери.
На наступний день спека — не будемо вимикати світло, бо сонячні батареї зарядилися.
Пасмурно — теж вимкнемо світло.
В людей навіть в морозилці продукти пропадають вже)
p. s.Найкумедніше те, що Кабмін приймає законопроєкт, котрим підвищує тариф на електроенергію для населення. В той же час, в будівлі Кабміну електроенергія є постійно і вони за неї не платять, бо це за державний кошт (за ваші податки), а ви сидите без світла. Поки кнопкодави не приходять на роботу і пилять бабло на тендерах :)