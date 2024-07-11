11 липня окремими продавцями було «протестовано» рівень продажу долара на міжбанку за курсом 41 гривня.
11 липня 2024, 16:39
На міжбанку «протестовано» рівень продажу долара за курсом 41 грн/$
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Обсяг торгів на майданчику Bloomberg сьогодні зріс із $166 млн до $215,88, при цьому під закриття було зареєстровано один валютний продаж за курсом 41 грн/$.
Старт торгів на міжбанку стався на рівні 40,8686 грн/$.
Джерело: Мінфін
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