На міжбанку «протестовано» рівень продажу долара за курсом 41 грн/$

11 липня окремими продавцями було «протестовано» рівень продажу долара на міжбанку за курсом 41 гривня.

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Обсяг торгів на майданчику Bloomberg сьогодні зріс із $166 млн до $215,88, при цьому під закриття було зареєстровано один валютний продаж за курсом 41 грн/$.

Старт торгів на міжбанку стався на рівні 40,8686 грн/$.