Сьогодні в Україні та Європі аномальна спека. Погодні умови дають додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом за останні 4 місяці. За інформацією від Укренерго особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00. Про це повідомляє ДТЕК.
11 липня 2024, 15:00
Великий дефіцит: через аномальну спеку з 16:00 до 23:00 світло вимикатимуть і у світло-сірих зонах
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Що відомо
Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в світло-сірих зонах графіків.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Джерело: Мінфін
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