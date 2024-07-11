Великий дефіцит: через аномальну спеку з 16:00 до 23:00 світло вимикатимуть і у світло-сірих зонах

Сьогодні в Україні та Європі аномальна спека. Погодні умови дають додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом за останні 4 місяці. За інформацією від Укренерго особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00. Про це повідомляє ДТЕК.

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Що відомо

Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в світло-сірих зонах графіків.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.