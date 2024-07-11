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11 липня 2024, 14:16

Доходи росії від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму

Доходи рф від експорту нафти впали до мінімуму з лютого 2024 року на тлі дещо менших обсягів поставок. Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Bloomberg.

Доходи рф від експорту нафти впали до мінімуму з лютого 2024 року на тлі дещо менших обсягів поставок.
Фото: pixabay.com

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росія заробила $16,7 млрд від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці. Проте доходи країни-агресорки від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з минулим роком.

Падіння експорту

Зменшення місячного доходу відбулося через те, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.

Середньозважена ціна на російську нафту в червні дещо зросла до $70,39 за барель з $70,05 у травні, проте підвищення цін не компенсувало зниження експортних потоків.

Зазначається, що російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище цінового ліміту в $60, встановленого промислово розвиненими країнами «Великої сімки» (G7) у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Читайте також: МЕА знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі

Нафтова галузь є ключовим джерелом доходів для російського бюджету, але постійне падіння обсягів російського експорту нафти, що триває з березня, не свідчить про загальний менший потік грошей у скарбницю Кремля.

Російські податки на нафту, які приносять надходження до бюджету, в основному базуються на обсягах видобутку нафти, національній ціні барелів і обмінному курсі рубля до долара. Доходи можуть суттєво коливатися від місяця до місяця, частково відображаючи графік деяких фіскальних платежів.

У червні податки на нафту принесли російському бюджету близько $6,7 млрд, що майже на 50% більше, ніж рік тому. Порівняно з травнем доходи знизилися на 6,6% через нижчу ціну на нафту марки Urals, ключову експортну суміш росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Mini Mi
Mini Mi
11 липня 2024, 14:24
#
Ага, всего-то 17лярдов в месяц только от нефти. Не то что наши потужные пару лярдов в долг ценой повышения тарифов.
+
0
bonv
bonv
11 липня 2024, 15:06
#
Зростання цін у Росії фіксується шостий місяць поспіль, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся центральний банк у боротьбі з інфляцією. Така ситуація не залишає іншого вибору, як продовжити посилення грошово-кредитної політики.
Видання Bloomberg пише, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. Хоча в місячному вираженні зростання цін сповільнилося до 0,64% з 0,74% у травні, воно, як і раніше, залишається підвищеним, що зумовлено зростанням вартості продуктів харчування та послуг.
Основні продукти харчування, як-от овочі, стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на картоплю зросли майже на 34% порівняно з попереднім місяцем.
На початку липня інфляція продовжила прискорюватися через заплановане підвищення тарифів на комунальні послуги та вартості проїзду в громадському транспорті, а також сезонний стрибок цін на авіаквитки та готелі.
За перший тиждень липня ціни зросли на 0,27%, що менше, ніж 0,66% тижнем раніше. Проте продукти харчування і бензин були серед товарів, на які ціни зростали найшвидше. Інфляція на бензин прискорюється третій тиждень поспіль.
У таких умовах Центробанк Росії не має іншого вибору, окрім як продовжити посилення грошово-кредитної політики. Банк Росії утримує базову ставку на рівні 16% з грудня, але глава Банку Ельвіра Набіулліна попередила, що в липні буде потрібно «значне» підвищення ставки, якщо інфляційний тиск не почне слабшати.
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