Доходи росії від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму

Доходи рф від експорту нафти впали до мінімуму з лютого 2024 року на тлі дещо менших обсягів поставок. Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Bloomberg.

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росія заробила $16,7 млрд від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці. Проте доходи країни-агресорки від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з минулим роком.

Падіння експорту

Зменшення місячного доходу відбулося через те, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.

Середньозважена ціна на російську нафту в червні дещо зросла до $70,39 за барель з $70,05 у травні, проте підвищення цін не компенсувало зниження експортних потоків.

Зазначається, що російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище цінового ліміту в $60, встановленого промислово розвиненими країнами «Великої сімки» (G7) у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

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Нафтова галузь є ключовим джерелом доходів для російського бюджету, але постійне падіння обсягів російського експорту нафти, що триває з березня, не свідчить про загальний менший потік грошей у скарбницю Кремля.

Російські податки на нафту, які приносять надходження до бюджету, в основному базуються на обсягах видобутку нафти, національній ціні барелів і обмінному курсі рубля до долара. Доходи можуть суттєво коливатися від місяця до місяця, частково відображаючи графік деяких фіскальних платежів.

У червні податки на нафту принесли російському бюджету близько $6,7 млрд, що майже на 50% більше, ніж рік тому. Порівняно з травнем доходи знизилися на 6,6% через нижчу ціну на нафту марки Urals, ключову експортну суміш росії.