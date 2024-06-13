МЕА знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі

Попит на нафту у світі у 2024 році щодо минулого року зросте на 962 тис. б/д, повідомляється у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз МЕА

Місяцем раніше агентство прогнозувало цей показник на рівні 1,062 млн б/д. Таким чином, аналітики знизили оцінку зростання попиту на 100 тис. б/д.

Коригування обумовлено зміною оцінки попиту у 2023 році у бік збільшення: на 145 тис. б/д, до 102,24 млн б/д. Також аналітики агентства підвищили прогноз на 2024 рік: на 45 тис. б/д, до 103,2 млн б/д.

У 2025 році МЕА очікує, що попит на нафту збільшиться до 104,23 млн б/д при зростанні цього показника до попереднього року на 1,03 млн б/д. Ця оцінка була знижена щодо прогнозу, зробленого минулого місяця, на 150 тис. б/д.

Читайте також: Міненерго США різко знизило прогноз ціни Brent у 2024 році

Світові запаси нафти, що спостерігаються, у квітні зросли третій місяць поспіль — на 19,3 млн барелів, в основному за рахунок зростання запасів на суші — на 83,5 млн барелів. Водночас запаси нафти в танкерах скоротилися на 64,2 млн барелів.