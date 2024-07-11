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11 липня 2024, 12:33

В застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів онлайн

Відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay.
Фото: NovaPay

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Деталі

Кошти, що надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків — наступного дня).

Відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN — наразі безкоштовні.

Кошти можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з'являється можливість відкрити бізнес-рахунок в середині застосунку.

Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з'явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

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У компанії нагадали, що більш розширений функціонал керування фінансами для клієнтів-ФОП, як і раніше, доступний у бізнес-кабінеті NovaPay.

«Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо», — заявив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
torn
torn
11 липня 2024, 14:12
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
Krop06
Krop06
11 липня 2024, 14:40
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Ви брешете, і чудово про це знаєте. Бо тариф по інтернет -еквайрингу у низ 1,8%. А 3,65% це траиф зарахування післяплати, при цьому 2% з них сплачує покупець.
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0
mantis05
mantis05
11 липня 2024, 14:51
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Используйте интернет-эквайринг новапей) ну, или MCC коды по КВЭД указывайте верно и потребуйте чтобы их заапрувили в банке, которым пользуетесь. А то выходит не совсем честно: люди хотят и рыбку съесть, и получить подешевле услуги.
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bonv
bonv
11 липня 2024, 15:08
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