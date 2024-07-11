В застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів онлайн

Відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Кошти, що надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків — наступного дня).

Відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN — наразі безкоштовні.

Кошти можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з'являється можливість відкрити бізнес-рахунок в середині застосунку.

Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з'явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

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У компанії нагадали, що більш розширений функціонал керування фінансами для клієнтів-ФОП, як і раніше, доступний у бізнес-кабінеті NovaPay.

«Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо», — заявив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.