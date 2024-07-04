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4 липня 2024, 13:15

NovaPay запустив розстрочку для своїх клієнтів

У мобільному застосунку NovaPay з’явився новий продукт — розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків. Про це йдеться у повідомленні компанії.

У мобільному застосунку NovaPay з’явився новий продукт — розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про новий продукт

Новий продукт має два зручних формати:

  1. Розстрочка на платіж з історії операцій дозволяє перевести вже здійснену транзакцію у позику. Це може бути оплата за покупку, яка здійснена раніше, за комунальні послуги або навіть переказ іншій людині — з картки на картку чи за реквізитами (IBAN) — клієнту NovaPay чи будь-якого банку.
  2. Кредитні кошти на картку, які потім можна використати для оплати майбутніх покупок або для зняття готівки.

Як оформити

Розстрочку можна оформити у мобільному застосунку NovaPay строком від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума — 1000 грн, перший внесок відсутній. Якщо ви хочете отримати кредит на вже здійснений платіж, то це можна зробити протягом місяця.

Максимальний розмір позики розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта, який можна перевірити у застосунку NovaPay, і може сягати до 100 тис. грн.

Борг потрібно буде погашати рівними частинами, щомісячним обов’язковим платежем. Для зручності клієнта налаштоване автоматичне списання. Достатньо буде перевірити наявність коштів на картці на дату списання. Ставка — 0,00001% річних, комісія за надання розстрочки — 3,5% від суми кредиту на місяць (реальна річна процентна ставка — до 97,34%).

При достроковому погашенні комісія стягується лише за фактичний термін використання кредиту, жодних переплат за повний термін кредитування немає.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
KValera
KValera
4 липня 2024, 13:31
#
Реальна річна процентна ставка — до 97,34% Скромно однако
+
0
torn
torn
4 липня 2024, 13:45
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
vfp
vfp
4 липня 2024, 15:38
#
До нбу звертатись?)
нбу не погодив Укрпошті придбання банка не з прчини незбільшення частки держави у банківському секторі - це лише привід
днями з’явилась «ініциатива» нбу з «інклюзивності» фінансових послуг для віддалених та наближених до фронту регіонів, завдяки якій гавнова пошта отримає те, що не дали зробити Укрпошті
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
4 липня 2024, 14:14
#
«реальна річна процентна ставка — до 97,34%» — дорого та сердито!
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