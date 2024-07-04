NovaPay запустив розстрочку для своїх клієнтів

У мобільному застосунку NovaPay з’явився новий продукт — розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про новий продукт

Новий продукт має два зручних формати:

Розстрочка на платіж з історії операцій дозволяє перевести вже здійснену транзакцію у позику. Це може бути оплата за покупку, яка здійснена раніше, за комунальні послуги або навіть переказ іншій людині — з картки на картку чи за реквізитами (IBAN) — клієнту NovaPay чи будь-якого банку. Кредитні кошти на картку, які потім можна використати для оплати майбутніх покупок або для зняття готівки.

Як оформити

Розстрочку можна оформити у мобільному застосунку NovaPay строком від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума — 1000 грн, перший внесок відсутній. Якщо ви хочете отримати кредит на вже здійснений платіж, то це можна зробити протягом місяця.

Максимальний розмір позики розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта, який можна перевірити у застосунку NovaPay, і може сягати до 100 тис. грн.

Борг потрібно буде погашати рівними частинами, щомісячним обов’язковим платежем. Для зручності клієнта налаштоване автоматичне списання. Достатньо буде перевірити наявність коштів на картці на дату списання. Ставка — 0,00001% річних, комісія за надання розстрочки — 3,5% від суми кредиту на місяць (реальна річна процентна ставка — до 97,34%).

При достроковому погашенні комісія стягується лише за фактичний термін використання кредиту, жодних переплат за повний термін кредитування немає.