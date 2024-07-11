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11 липня 2024, 11:33

В Україні продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди

За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів «елітного» сегменту, і це рекорд в історії України. Про це свідчить підрахунок ЕП на основі відкритих даних порталу data.gov.ua.

За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів «елітного» сегменту, і це рекорд в історії України.
Фото:depositphotos

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Скільки зареєстрованих елітних авто

У квітні-червні 2024 року українці зареєстрували 1334 нових авто німецької марки BMW, ціни на які починаються від 1,5 млн грн, а на деякі моделі сягають 7 млн грн.

Високі продажі спостерігаються й у інших марок цього сегменту: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.

При цьому весь ринок нових автомобілів лишається вдвічі меншим, ніж був до повномасштабної війни у своєму найуспішнішому 2021 році.

Читайте: Які гібридні авто обирали українці в червні

Як зазначає видання, не можна сказати, що українці масово перейшли в сегмент вживаних авто. Після сплеску влітку 2022 року, коли влада дозволила без мита ввозити старі автомобілі, цей сегмент повернувся у звичні рамки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+120
Rubi0
Rubi0
11 липня 2024, 11:48
#
Продажа элитных автомобилей бьет рекорды за все 34 года на фоне того что «весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.» — куда более красноречивее статистики как живет «элита» в теплых телевизионных студиях на фоне остального народа во время войны и не придумать
+
0
JWT
JWT
11 липня 2024, 12:19
#
Ага. Особливо еліта із «теплої телевізійної студії» в Черкасах або Івано-Франківську десь судячи з інфографіки. Все простіше, люди з грошима все менше витрачають їх за кордоном, тому купують собі цяцьки в Україні.
+
+15
Riojas
Riojas
11 липня 2024, 12:44
#
Буквально на днях видел завезенный явно «для армии» праворульный Ленд Ровер из последних моделей на английских номерах. Зубожіння нації)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 липня 2024, 14:06
#
Не тільки еліта. Силовики теж себе непогано почувають, але не ті на плечи яких припадає ноша війни.
+
+15
Alexkid
Alexkid
11 липня 2024, 13:19
#
Сейчас попрошайки для клиники еще накупят.
+
+15
bonv
bonv
11 липня 2024, 13:42
#
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і пиляють гроші українців на свою користь.
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