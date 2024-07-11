В Україні продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди

За другий квартал 2024 року українці зареєстрували 2775 нових автомобілів «елітного» сегменту, і це рекорд в історії України. Про це свідчить підрахунок ЕП на основі відкритих даних порталу data.gov.ua.

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Скільки зареєстрованих елітних авто

У квітні-червні 2024 року українці зареєстрували 1334 нових авто німецької марки BMW, ціни на які починаються від 1,5 млн грн, а на деякі моделі сягають 7 млн грн.

Високі продажі спостерігаються й у інших марок цього сегменту: Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover та Porsche.

При цьому весь ринок нових автомобілів лишається вдвічі меншим, ніж був до повномасштабної війни у своєму найуспішнішому 2021 році.

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