Які гібридні авто обирали українці в червні

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49%більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

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Ринок нових гібридних авто

Частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.

Топ-5 нових найпопулярніших моделей

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Тоуota RAV-4 (352 од.)

Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.)

Третій за популярністю — Toyota Camry (74 од.)

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Ринок вживаних авто

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (78 од.)

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).