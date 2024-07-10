Кабмін спростив для ТЦК процедуру виписування повісток

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг».

Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

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«Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився — повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.