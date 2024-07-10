Кабмін спростив для ТЦК процедуру виписування повісток

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 липня 2024, 19:51

Кабмін спростив для ТЦК процедуру виписування повісток

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.
Фото: imr.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг».

Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Читайте також: ТЦК від початку року склав майже 12 тисяч штрафів

«Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився — повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Kolya12377
Kolya12377
10 липня 2024, 20:36
#
Для обмежено придатних поменяли законы, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию, гуг лите
МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: МОГУТ ЛИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ПРИЗВАТЬ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
+
0
Kolya12377
Kolya12377
10 липня 2024, 20:37
#
Предлагаю принудительно мобилизировать всех в свое время учившихся за наш счет офицеров и молодых пенсионеров-силовиков, которые не хотят воевать, к примеру, они, учившиеся воевать и между прочим, учившиеся за счет наших налогов, теперь на форуме финанс уа втроем доказывают, что они не должны воевать, дошли уже до того, что сравнивают себя с женщинами, стариками и инвалидами, и говорят, что пойдут, только если их хорошо попросят и предложат служить по конкретной давно не существующей специальности, а 45-летние пенсионеры МВД, вообще, не хотят становиться на учет, читал, что погранцы-пенсионеры поуезжали заграницу и их спокойно повыпускали. А в то же время, слышал уже не одну историю, как, к примеру, полуслепых людей со зрением минус 7 мобилизируют на войну, пишут пригодность после перекомиссии и отправляют на фронт помощником гранатометчика — недавно по суспильному радио даже рассказывали. По-моему, подход надо менять, в первую очередь, должны идти полностью здоровые, служившие и дававшие присягу, а потом остальные.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
10 липня 2024, 20:38
#
Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать «паркетные генералы» и «офицеры мирного времени», не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять этот прицип «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера, тем более, что он противоречит нашему законодательству. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
+
0
Kolya12377
Kolya12377
10 липня 2024, 20:39
#
Где еще в войну офицеры не воюют? Это был бы анекдот, если б не было так грустно. Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой (сейчас обязали явиться на перекомиссию всех ограниченно пригодных), а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. И ни в коем случае не снижать возраст до 50 — это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають amateur77, jvz и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами