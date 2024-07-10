АРМА вперше придбало військові облігації в іноземній валюті

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на $31 млн. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

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Зазначається, що така закупівля забезпечить українську армію найнеобхіднішим: зброєю, боєприпасами, технікою, продовольством та медикаментами.

У загальну суму закуплених облігацій входять, зокрема, арештовані кошти російських підсанкційних осіб та компаній. Йдеться про офшорні компанії повʼязані з Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, букмекерську компанію «1xbet», а також $1 млн колишнього голови обласної військово-лікарської комісії.

В АРМА також відзначили високу ефективність цієї закупівлі — середньозважена дохідність придбаних ОВДП у доларах США складає 4,6%, що перевищує дохідність за валютними депозитами.

З початку 2024 року АРМА придбало військових облігацій на суму 1,7 млрд грн та $31 млн, що в сукупності становить майже 3 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний обсяг ОВДП в портфелі АРМА досяг рекордної позначки у 5,5 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.

Раніше АРМА могло купувати військові облігації лише за гривні.