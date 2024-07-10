Капіталізація Apple зросла до $3,5 трлн: це рекорд за всю історію фондового ринку

Акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію — $229, що збільшило капіталізацію техногіганта до понад $3,5 трильйона — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія. Про це повідомляє видання Quartz.

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Без ШІ не обійшлося

Акції компанії стрімко зросли після того, як на початку червня на щорічній Всесвітній конференції для розробників компанія представила свою ініціативу зі створення штучного інтелекту Apple Intelligence.

Apple працює з OpenAI над впровадженням ChatGPT в наступні операційні системи iPhone, iPad і Mac, а минулого тижня вона отримала місце в раді директорів OpenAI. Історичний суперник Apple, Microsoft, також має місце в раді директорів стартапу.

Суперництво з Microsoft

Протягом останнього місяця Apple і Microsoft йшли ніздря в ніздрю в боротьбі за звання найдорожчої компанії світу. Масштабний поштовх Microsoft у сфері штучного інтелекту за останній рік допоміг їй перевершити ринкову капіталізацію Apple вперше з 2021 року в січні. Apple нарешті наздогнала Microsoft у липні.

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