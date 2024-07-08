Капіталізація Apple зросла до $3,47 трлн й з цим показником виробник iPhone обійшов Microsoft. Про це свідчать дані companiesmarketcap.com.
8 липня 2024, 18:58
Apple знову стала найдорожчою компанією у світі
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Акції Apple зросли у понеділок з $223 до $226, що є історичним максимумом. Протягом останнього місяця акції Apple зросли на 17%.
Водночас акції Microsoft, яка займала донедавна перше місце у цьому списку, впали на початку торгів у понеділок на 0,36%.
Ncidia замикає трійку лідерів, компаній, які досягли позначки $3 трлн за капіталізацією.
Джерело: Мінфін
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