Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки по «Охматдиту», буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
9 липня 2024, 18:56
Родини, які постраждали від ракетної атаки по «Охматдиту», отримають виплати
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Зазначається, що допомога виділяється урядом разом з ЮНІСЕФ.
Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення розпочати роботи з відновлення будівлі «Охматдиту» після обстрілу Києва 8 липня вже найближчим часом.
Нагадаємо
8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит». На цей час завершені аварійно-рятувальні роботи на території медичного закладу.
Джерело: Мінфін
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