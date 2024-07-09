Родини, які постраждали від ракетної атаки по «Охматдиту», отримають виплати

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки по «Охматдиту», буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Зазначається, що допомога виділяється урядом разом з ЮНІСЕФ.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення розпочати роботи з відновлення будівлі «Охматдиту» після обстрілу Києва 8 липня вже найближчим часом.

Нагадаємо

8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит». На цей час завершені аварійно-рятувальні роботи на території медичного закладу.