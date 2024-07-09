Аналітик допустив падіння BTC до $44 000, Bybit запустила премаркет Hamster Kombat: що нового на ринку

Влада Німеччини вивела з підконтрольного рахунку ще 4 000 біткоїнів

8 липня 2024 року влада Німеччини відправила 1 000 BTC з підконтрольного їй рахунку на дві криптовалютні біржі та один неідентифікований гаманець, згідно з даними платформи Arkham Intelligence. Зокрема, уряд переказав по 250 BTC на Bitstamp та Coinbase.

Пізніше з підконтрольного країні гаманця переказали ще 3 000 BTC. Сумарно за 8 липня влада відправила на криптобіржі та неідентифіковані гаманці 4 000 BTC на суму близько $228 млн.

Крім того, з гаманця, який контролює влада Німеччини, надіслали 500 BTC на неідентифікований гаманець.

У The Block припустили, що ця адреса потенційно може належати централізованій криптовалютній біржі або позабіржовому сервісу. Журналіст Колін Ву заявив, що одержувачем може бути інституційний контрагент або великий покупець на позабіржовому ринку.

За даними платформи, країна контролює 38 826 BTC, які оцінюються в близько $2,19 млрд.

Теханалітик допустив падіння біткоїна до $44 000

Корекція першої криптовалюти може продовжитися аж до позначки в $44 000. Таку думку висловив теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт.

Експерт задався питанням, чи завершив біткоїн фігуру «подвійної вершини» на денному графіку. За його розрахунками, верхній рівень цієї моделі розташований близько $72 000, а нижній — на $43 970.

«Подвійна вершина» — технічна фігура, яка сигналізує про середньо- або довгострокову зміну тренда з бичачого на ведмежий. Вона формується, коли ціна активу двічі досягає піку з подальшими відкатами.

Під час обговорень під постом Брандт визнав, що поточне відхилення від піків «вершини» становить лише 10%, а сама модель передбачає просідання на 20%. Тому аналітик допустив завершення ведмежого руху або його можливе продовження залежно від подальшої динаміки цифрового золота.

Нагадаємо, 5 липня ціна першої криптовалюти в моменті знизилась до $53 717. Згодом біткоїн трохи відновив свої позиції і досяг $54 000. На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $57 300.

Bybit запустила премаркет токена Hamster Kombat

Криптовалютна біржа Bybit відкрила премаркет монети гри-клікера Hamster Kombat (HMSTR). Актив у середньому торгується по $0,05.

Користувачі можуть придбати або продати монети через систему ордерів. Найвища ціна досягає $137, а нижня — $0,001.

У Bybit вказали, що загальна пропозиція проєкту складе 10 млрд HMSTR. При цьому торгівля відбувається не конкретно токенами, а якимись «балами» (Points).

«На цей час ваші токени — це бали. Ми можемо конвертувати ваші ордери на бали в ордери на токени, щойно проєктна група оголосить офіційний обмінний курс», — йдеться в попередженні перед розміщенням позиції.

Раніше криптовалютна біржа KuCoin також анонсувала премаркет монети Hamster Kombat. Старт торгів неодноразово переносили, він запланований на 12 липня.

Гру-клікер підтримав засновник Telegram Павло Дуров і повідомив про швидкий випуск токена проєкту на блокчейні TON.

Bitfinex поверне кошти інвесторам після невдалої токенізації готелю в Сальвадорі

Платформа токенізованих цінних паперів Bitfinex Securities заявила, що поверне гроші інвесторам готелю Hilton в аеропорту Сальвадора. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на заяву компанії.

У Bitfinex Securities пояснили, що замість запланованих $500 000 початкових інвестицій платформі вдалося залучити всього $342 000. Це менше 5% від суми в $6,25 млн, яку планувалося зібрати протягом усього терміну.

Таким чином, компанія вирішила закрити проєкт і повернути гроші інвесторам. Також Bitfinex видалила інформацію про публічну пропозицію зі свого сайту.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Bitfinex Securities оголосила про випуск токенізованих боргових зобов’язань для будівництва готелю Hilton. У межах проєкту платформа планувала випустити токен HILSV, який можна буде придбати за долари США або стейблкоїни Tether (USDT).

Крім того, ініціатива передбачала створення 1 000 робочих місць на етапі будівництва і ще 5 000 під час експлуатації готельного комплексу. Мінімальна сума для інвестицій становила $1 000.