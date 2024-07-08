Масована ракетна атака: У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства (фото)

8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі.

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Київ та область

Станом на 11:24 відомо про:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському — пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському — палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

в Деснянському районі займання будинку.

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Як повідомляють в КМВА, до сімох зросла кількість загиблих у Києві, до 11 — постраждалих.

За оперативною інформацією, влучань в житлову та критичну інфраструктуру на території Київщини не зафіксовано. Вже є інформація про двох постраждалих, які отримали осколкові поранення.

Фіксуються падіння уламків в трьох районах області. Є загорання травʼяної та лісової підстилки.

Всі оперативні служби вже працюють над ліквідацією та фіксацією наслідків ударів. Детальна інформація згодом.

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинули десять осіб, ще 31 людина отримала поранення.