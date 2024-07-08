8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі.
Масована ракетна атака: У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства (фото)
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Київ та область
Станом на 11:24 відомо про:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському — пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському — палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- в Деснянському районі займання будинку.
- в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.
Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка
Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка
Як повідомляють в КМВА, до сімох зросла кількість загиблих у Києві, до 11 — постраждалих.
За оперативною інформацією, влучань в житлову та критичну інфраструктуру на території Київщини не зафіксовано. Вже є інформація про двох постраждалих, які отримали осколкові поранення.
Фіксуються падіння уламків в трьох районах області. Є загорання травʼяної та лісової підстилки.
Всі оперативні служби вже працюють над ліквідацією та фіксацією наслідків ударів. Детальна інформація згодом.
Кривий Ріг
У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинули десять осіб, ще 31 людина отримала поранення.
За його словами, у місті зафіксовано декілька влучань. У тому числі — по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Фото: телеграм-канал Антона Геращенко
Дніпро
У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені.
Атака по Україні
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовували різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет «Кинджал» та «Калібрів». В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Коментарі - 12
А що ти пропонуєш, влитися до складу імперії і вмирати вже на теріторії Польші за царя Путіна?
Или с дивана будешь ныщиты русню?