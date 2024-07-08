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8 липня 2024, 12:21

Масована ракетна атака: У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства (фото)

8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі.

8 липня росія завдала масованого удару по Україні.
Фото: телеграм-канал Київ.інфо

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Київ та область

Станом на 11:24 відомо про:

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
  • в Голосіївському — пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
  • в Дніпровському — палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
  • в Деснянському районі займання будинку.
  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Як повідомляють в КМВА, до сімох зросла кількість загиблих у Києві, до 11 — постраждалих.

За оперативною інформацією, влучань в житлову та критичну інфраструктуру на території Київщини не зафіксовано. Вже є інформація про двох постраждалих, які отримали осколкові поранення.

Фіксуються падіння уламків в трьох районах області. Є загорання травʼяної та лісової підстилки.

Всі оперативні служби вже працюють над ліквідацією та фіксацією наслідків ударів. Детальна інформація згодом.

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинули десять осіб, ще 31 людина отримала поранення.

За його словами, у місті зафіксовано декілька влучань. У тому числі — по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Фото: телеграм-канал Антона Геращенко

Дніпро

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені.

Атака по Україні

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовували різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет «Кинджал» та «Калібрів». В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+30
KValera
KValera
8 липня 2024, 12:55
#
Где тут любители россии, которые кричат по каждой новостью, что нужно заключать мир с россией?
+
+30
Антон Куминов
Антон Куминов
8 липня 2024, 13:09
#
Что ты предлагаешь? Сбивать ракеты десятилетиями?
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2024, 13:10
#
Знищити Росію

А що ти пропонуєш, влитися до складу імперії і вмирати вже на теріторії Польші за царя Путіна?
+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
8 липня 2024, 13:12
#
«Знищити Росію» — с тобой всё ясно) иди мосейчук смотри)
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2024, 13:16
#
Ти чомусь думаєш що якщо ти дивишься Соловьова то й інші обов’язково щось дивляться теж.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
8 липня 2024, 13:16
#
С чего ты взял что я его смотрю?)
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2024, 13:17
#
Ти для початку розкажи після якої стопки бояри ти вирішив що я дивлюсь Мосійчук.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
8 липня 2024, 13:19
#
Ты мне напоминаешь семикласника) забавный ты тип)
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2024, 13:21
#
Знов школярик міряє по собі…
+
0
Саша Ник
Саша Ник
8 липня 2024, 13:20
#
Так, а стесняюсь спросить, ты уже на полигоне готовишься? в 3 ОШБ пошел? На контракт?
Или с дивана будешь ныщиты русню?
+
+15
Doober
Doober
8 липня 2024, 13:09
#
А тебе нравится война ? Чтобы такое и дальше происходило ?
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2024, 13:11
#
Це мабуть ми розмомбили дітячу лікарню в Москві?
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