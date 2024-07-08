Фондовий ринок Франції сколихнуло на тлі результатів виборів до парламенту

Акції французьких компаній впали на тлі невизначеності, яка виникла після оголошення результатів виборів до парламенту, пише Bloomberg. Втім, несподівана поразка правих сил додала впевненості трейдерам й акції відіграли втрати та почали навіть зростати.

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Реакція ринків

Головний фондовий індекс Франції CAC 40 після початку торгів опустився до 7628,09 пунктів. Це на 0,6% менше від останнього рівня закриття. Але практично відразу індекс почав відігравати ці втрати й під час торгів піднявся до 7746,06 пункту — а це на 0,9% вище за рівень закриття в п'ятницю, 5 липня.

Акції найдорожчої французької компанії — LVMH, що володіє люксовими брендами Louis Vuitton і Christian Dior, — змогли перейти від початкового падіння на біржі в Парижі до зростання, яке, втім, незабаром знову змінилося падінням майже на 1%.

Папери другої за капіталізацією французької компанії — модного бренду Hermes — у моменті дорожчали на 0,9%, а L’Oreal, яка займає третє місце, яка виробляє шампуні та інші засоби догляду, — додавали приблизно 0,8%.

Акції трьох провідних банків Франції також зростали у понеділок після невеликого зниження на відкритті. Так, папери BNP Paribas у моменті зростали майже на 0,5%, папери Societe Generale додавали 1,6%, а акції Credit Agricole — 2%. Невелике падіння показували папери найбільшої нафтової компанії Франції TotalEnergies.

Головний загальноєвропейський фондовий індекс Europe Stoxx 600 після відкриття бірж знизився на 0,2%, але потім теж став зростати і в моменті досяг 519,8 пункту — майже на 0,6% вище за останній рівень закриття.

Результати виборів

«Новий народний фронт», до якого входять соціалісти та ліворадикальна партія «Нескорена Франція», отримав 178 місць у Національній асамблеї. Національне об'єднання Марін Ле Пен, яке минулого тижня соціологи вважали переможцем виборів, посіло третє місце зі 143 місцями, а центристський альянс президента Еммануеля Макрона отримав 156 місць.

Наразі невідомо як буде формуватися новий уряд, оскільки лівим не вистачає голосів для цього, тому доведеться вести перемовини про коаліцію.

Передісторія

Рішення Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори дозволило Великій Британії забрати у Франції статус найбільшого фондового ринку Європи.

Французькі ринки занурилися у ступор у червні, втративши мільярди євро з акцій та облігацій, оскільки дострокові вибори Макрона викликали занепокоєння, що до влади прийдуть ультраправі. Але за останній тиждень трейдери зменшили частину цих втрат, оскільки опитування громадської думки показали, що Національному об'єднанню не вистачить абсолютної більшості.

Минулого тижня французький індекс CAC 40 відіграв близько половини втрат, яких він зазнав після оголошення Макрона.

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