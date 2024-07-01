Рік виборів може похитнути фінансові ринки — БМР

Банк міжнародних розрахунків (БМР) попередив, що зростання рівня державного боргу на тлі низки важливих виборів цього року може похитнути світові фінансові ринки. Про це повідомляє Reuters.

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Глобальний державний борг вже знаходиться на рекордному рівні, а вибори, починаючи від президентських виборів у США в листопаді, нещодавніх виборів у Мексиці та Південній Африці й закінчуючи голосуванням у Франції та Великобританії несуть у собі ризик.

Генеральний директор БМР Агустін Карстенс заявив, що, оскільки процентні ставки не збираються повертатися до наднизьких рівнів, а тиск на витрати з боку старіючого населення, зміни клімату та відновлення обороноздатності, плани економічного стимулювання та загальне зростання протекціонізму можуть вивести з рівноваги чутливі ринки.

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