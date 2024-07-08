Укренерго: до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей

Укренерго через зниження споживання зменшило обсяги обмежень, — до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей, йдеться у повідомленні компанії.

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«З 19:00 до 22:00 прогнозується обмеження обсягом чотирьох черг одночасно. В інші години доби — обмеження обсягом три черги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.