Укренерго через зниження споживання зменшило обсяги обмежень, — до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей, йдеться у повідомленні компанії.
8 липня 2024, 11:05
Укренерго: до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей
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«З 19:00 до 22:00 прогнозується обмеження обсягом чотирьох черг одночасно. В інші години доби — обмеження обсягом три черги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» повідомляв, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Джерело: Мінфін
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