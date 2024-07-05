В Укренерго назвали дати, коли в областях один день не будуть вимикати світло

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

«Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», — йдеться в повідомленні.

Коли в області не буде обмежень

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Зазначається, що вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій.

Для чого це потрібно

Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр Укренерго зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

«Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств», — зазначили в Укренерго.

Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, Укренерго зможе отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.

«Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону», — йдеться у повідомленні.

Як це будуть робити

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень можна буде отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів.

У випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Нагадаємо

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.