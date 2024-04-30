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30 квітня 2024, 13:37

«Українська біржа» готується відстоювати право на ліцензію

«Українська біржа» заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту. Про це заявив голова правління УБ Артемій Єршов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Українська біржа» заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту.

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Він вважає, що позбавлення ліцензії бірж суперечить інтересам учасників ринку і держави. Єршов заявив, що НКЦПФР розглядає можливість введення на біржу тимчасової адміністрації, щоб її руками ініціювати здачу ліцензії.

Він також наголосив, що біржа немає можливості юридичним шляхом змінити структуру власності.

На думку Єршова, НКЦПФР варто було б виступити з ініціативою вилучення пакетів підсанкційних акціонерів у дохід держави, однак цього не сталося за 1,5 року з моменту запровадження санкцій щодо казахстанського бізнесмена Тимура Турлова, засновника і мажоритарія американської Freedom Holding Corp., якій належить 24% акцій УБ.

Нагадаємо, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що незабаром 2 з 3-х українських бірж можуть бути позбавлені ліцензій. Йшлося про ПФТС та «Українську біржу».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 квітня 2024, 13:55
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Прикольно , у нас будет регулятор который будет регулировать одну биржу , и который недавно протягивал закон по которому родственники руководителей регулятора могут владеть биржами .

И это в нищей стране где важно развивать акционерный капитал .
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