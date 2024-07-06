Акції Tesla зросли на 30%

За останні сім днів вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 30%, що додало компанії понад $200 мільярдів до ринкової капіталізації. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Цей ріст був підкріплений перевищенням очікувань аналітиків щодо поставок електромобілів у другому кварталі 2024 року. Однак, це перший випадок послідовного зниження поставок Tesla за понад десятиліття.

Компанія поставила 443 956 автомобілів, що перевищило середню оцінку аналітиків у 439 302, але все ж є меншим показником порівняно з попередніми кварталами.

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Аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз вважає, що найгірше вже позаду для Tesla, особливо з огляду на «міні-відновлення» на китайському ринку в червні.