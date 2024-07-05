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5 липня 2024, 12:47

Трейдери втратили понад $3,5 млрд на шорт-позиціях Tesla за два дні

Власники коротких позицій на акції Tesla за останні дві торгові сесії втратили близько $3,5 млрд на тлі зростання котирувань компанії. Акції Tesla зросли під час торгів на фондовій біржі NASDAQ з моменту закриття торгів 1 липня на 17,4%, закрившись 3 липня на рівні $246,39. Про це пише CNBC.

Власники коротких позицій на акції Tesla за останні дві торгові сесії втратили близько $3,5 млрд на тлі зростання котирувань компанії.

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4 липня біржі NYSE та NASDAQ були закриті у зв'язку з національним вихідним у США з нагоди відзначення Дня незалежності. З моменту досягнення річного мінімуму, зафіксованого 22 квітня, папери Tesla злетіли на 77,5%.

Чому акції виросли

Приводом для зростання котирувань Tesla в останні дні став звіт компанії, що містить дані з виробництва та постачання електромобілів за другий квартал 2024 року. За даними документа, опублікованого 2 липня, загальний обсяг постачання Tesla за три місяці становив 443 956 автомобілів. Загальний обсяг виробництва у зазначеному періоді — 410 831 одиниця. Аналітики очікували, що постачання Tesla досягнуть 439 тис. одиниць.

Загальна кількість поставлених машин у другому кварталі впала на 4,8% порівняно з показником річної давності (466140), але зросла на 14,8% порівняно з першим кварталом.

Джерело: Мінфін
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