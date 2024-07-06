Безробіття в США в червні досягло максимуму з листопада 2021 року

Кількість робочих місць в економіці США у червні збільшилася на 206 тис., йдеться у повідомленні міністерства праці країни.

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Зростання безробіття

Безробіття в Штатах минулого місяця піднялося до максимальних з листопада 2021 року 4,1% з травневих 4%.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання кількості робочих місць у США у червні на 190 тис. та збереження безробіття на рівні 4%.

Згідно з переглянутими даними, у травні кількість робочих місць зросла на 218 тис., а не на 272 тис., як повідомлялося раніше. Мінпраці також переглянуло статистику за квітень: підвищення кількості робочих місць становило 108 тис., а не 165 тис. Загалом зростання числа робочих місць у квітні та травні було на 111 тис. менше, ніж повідомлялося раніше.

Кількість робочих місць у приватному секторі у червні збільшилася на 136 тис., у державному — на 70 тис.