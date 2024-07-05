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5 липня 2024, 11:14

Глава Нацбанку пояснив причини зростання попиту на валюту та розповів, які нові валютні попуски розглядають

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що сценарій, за яким зараз розвивається ситуація на валютному ринку, — відповідає очікуванням Нацбанку. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання народних депутатів під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової та митної політики.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що сценарій, за яким зараз розвивається ситуація на валютному ринку, — відповідає очікуванням Нацбанку.

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Що заявив Пишний

«Протягом 3 місяців 2024 року постало питання ритмічного надходження міжнародної допомоги — матеріалізувався цей ризик. Станом на березень Україна отримала лише 1/10 того обсягу, на який розраховувала. Наприкінці березня-початку квітня ми отримали вже вагому суму — близько $10 млрд, і вона суттєво покращила статки наших золотовалютних резервів та баланс. А разом з тим, дозволила НБУ реалізувати ту амбітну стратегію пом'якшення валютних обмежень, яку було реалізовано в травні», — зазначив Пишний.

До теми: У НБУ назвали причини попиту на валюту та зростання курсу долара у червні

Він також нагадав, що валютна лібералізація була спрямована насамперед на додаткові можливості експортної експансії та інвестування в основний капітал.

«Дали можливість виводити нові дивіденди та відкрили можливості для обслуговування нових кредитів, стимулюємо приплив нового капіталу. Без валютної лібералізації це було неможливо. І так, це збільшило попит на валюту. Це була прогнозована модель поведінки», — сказав керівник Нацбанку.

Регулятор забезпечує курсову стабільність

«Ви бачите, що курс рухається у дві сторони. Так, присутність Національного банку на валютному ринку відчутна. Але прогнозували саме такий розвиток подій. Це дозволяє компенсувати як зовнішні, так і внутрішні шоки, пов'язані з макроекономічною ситуацією», — вважає Андрій Пишний.

Він вважає, що НБУ може закінчити 2024 рік із таким самим розміром золотовалютних резервів, яким він був до початку валютної лібералізації.

«Тільки цього тижня в Україну надійшло близько $4 млрд — це кошти Євросоюзу та МВФ», — зазначив Пишний. При цьому глава НБУ відмовився прогнозувати будь-які значення щодо курсу гривні на майбутнє.

Читайте також: НБУ розглядає збільшення терміну повернення валюти для аграріїв

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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