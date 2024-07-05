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5 липня 2024, 10:03

В НБУ назвали причини попиту на валюту та зростання курсу долара в червні

Ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2024 року.

Ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою.
Фото: НБУ

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Регулятор зазначив, що різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%.

Посилення попиту на валюту

За даними НБУ, основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:

  • збереження високої інтенсивності видатків бюджету;
  • активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищенням акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;
  • здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

«З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку — у червні чистий продаж іноземної валюти становив $3 млрд», — йдеться в огляді.

Нагадаємо

Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7599 грн/$. Це новий історичний максимум. Сьогодні, 5 липня, НБУ підвищив курс гривні на 21 копійку (40,5458 грн/$).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
potator
potator
5 липня 2024, 10:19
#
Это получается небеу перешло на сторону кабанчиков и не пользуется блогом фин грамотности от алекс 2006
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0
nitrolog
nitrolog
5 липня 2024, 10:40
#
Та зачекайте, зараз прийде скаже про курс по 28
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