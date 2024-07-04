За пів року гральний бізнес сплатив до бюджету податків втричі більше, ніж торік

За перше півріччя 2024 року гральний бізнес сплатив до бюджету податків на 8,4 млрд грн, що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«При цьому податок на прибуток збільшився у 7,3 раза до попереднього року, а ПДФО — на 26,1% (до речі така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати)», — зазначив він.

Гетманцев також зазначив, що у червні галузь сплатила податків у 1,9 раза більше порівняно з червнем минулого року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податки грального бізнесу за 2023 рік перевищили обсяг за 2022 рік у 14 разів. За минулий рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків.

За весь 2022 рік бюджет отримав лише 730 млн грн.

За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12−15 млрд грн.