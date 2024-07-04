США та ЄС посилили тиск на Raiffeisen Bank через зв'язки з росією

Тиск на австрійський Raiffeisen Bank International зростає з метою послаблення його зав’язків з росією, як з боку США, так і з боку Європейського Центрального банку (ЄЦБ). Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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Raiffeisen і Австрія знаходяться на передовій глобальних зусиль США щодо ізоляції росії шляхом посилення санкцій проти банківської діяльності та перекриття доступу до західних товарів.

Агентство Reuters поспілкувалося з більш ніж десятком осіб, включаючи високопосадовців, які брали участь у переговорах з регулюючими органами США, Австрії та Європи, а також із джерелами, які безпосередньо знайомі зі стратегією банку.

Розмови свідчать, що Raiffeisen, як і раніше, перебуває під безпосереднім міжнародним тиском, який вимагає піти з росії. І це попри припинення операції з купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яка належала російському олігарху Олегу Дерипасці.

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Загрозу Вашингтона покарати Raiffeisen не було відкликано, і він продовжує уважно стежити за банком, його відносинами з росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій.

Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або від'єднати їх від доларової фінансової системи. Раніше, це вдарило по французькому банку BNP Paribas, коли у 2014 році було введено штраф у розмірі $9 млрд за порушення санкцій США щодо Судану, Ірану та Куби.

Загроза Міністерства фінансів США вибити ґрунт з-під ніг Raiffeisen продовжує викликати глибокий відгук у його керівництва. Такий крок буде «фатальним», частково тому, що великі корпорації, які використовують його для міжнародних платежів, підуть.

Влада США усвідомлює, які катастрофічні наслідки такий крок може мати для Raiffeisen, а також наскільки він може вплинути на фінансову систему в цілому, і діє обережно.

Саме тому Вашингтон хотів би, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з росією, заявили два джерела, які безпосередньо знайомі з процесом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2024 року американське Міністерство фінансів попередило, що продовження роботи Raiffeisen у росії ставить під загрозу національну безпеку США.