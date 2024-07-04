Біткоїн опустився нижче $59 тисяч, Bitwise оновила заявку на спотовий Ethereum-ETF: що нового на ринку

Біткоїн опустився нижче $59 000

Сьогодні вранці курс біткоїна в моменті обвалився до $58 348. Пізніше ціна першої криптовалюти відновила свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини курс BTC становить $58 745. За добу актив знизився на 3,58%, за тиждень — на 3,21%.

Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше за добу впали Solana (-9%) та Dogecoine (-7%).

Користувач втратив NFT на близько $230 тисяч через шахрайство на платформі Blur

Користувач втратив 49 невзаємозамінних токенів (NFT) через фішингову атаку. Про це повідомив розробник і аудитор Solidity у X (раніше Twitter).

За його даними, жертва втратила шість NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC), 40 токенів з Beanz та три NFT з колекції Elementals.

Експерт пояснив, що користувач позбувся своїх NFT через «підпис» на фішинговому сайті. Він додав, що це дозволило зловмиснику створити так звані «приватний продаж» на маркетплейсі Blur. Завдяки цьому токени вдалося виставити на продаж за 1 WEI (найменша одиниця в Ethereum).

Проте шахрай встановив в контракті функцію, яка скасовує будь-яку транзакцію, якщо токен намагається купити не він, роблячи продаж фактично конфіденційним, а роялті покупця становить 100%.

За його словами, ця тактика гарантує, що транзакцію зможе виконати тільки шахрай, не даючи іншим перехопити дешеві пропозиції.

Враховуючи ціну всіх вкрадених NFT, збитки жертви становлять близько $230 000.

Bitwise оновила заявку за формою S-1 на спотовий Ethereum-ETF

Компанія Bitwise Asset Management внесла необхідні правки в заявку за формою S-1 на реєстрацію спотового Ethereum-ETF у США. Фірма зробила це за кілька днів до крайнього терміну, призначеного на 8 липня 2024 року. Про це повідомляє аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт.

За його словами, більшість емітентів візьмуть приклад з Bitwise і надішлють документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) до кінця тижня.

У цьому разі регулятор може дозволити торгівлю спотовими Ethereum-ETF у США вже наступного тижня або 15 липня, вважає експерт.

Нагадаємо, 23 травня SEC схвалила форми 19b-4, необхідні для запуску цього класу продуктів. Серед компаній, які отримали позитивну відповідь від регулятора, була і Bitwise.

Тепер емітентам потрібно, щоб SEC затвердила форми S-1. Це необхідна процедура перед початком торгів у рамках двоетапного процесу.

Потенційний запуск спотових Ethereum-ETF у США прокоментував аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

«Насправді, ніхто не знає, чому SEC не поспішає з відповіддю. Можливо, один проблемний емітент уповільнює процес або співробітники у відпустці. Проте всі ознаки вказують на те, що Ethereum-ETF запустять цього місяця», — написав Ерік Балчунас.

Згідно з документом, Bitwise тимчасово відмовиться від збору комісій доти, доки активи фонду не досягнуть $500 млн. Раніше ще одна фірма VanEck прибрала комісійний збір до 2025 року.

52% найбільших хедж-фондів США інвестували в спотові біткоїн-ETF

Аналітики компанії River опублікували звіт про інвестиції в спотові біткоїн-ETF. За їхніми даними, 52% провідних хедж-фондів Сполучених Штатів вклали кошти в новий клас активів.

З 25 згаданих інвестиційних організацій 13 розкрили інформацію про те, що їхні портфелі містять позиції зі спотових біткоїн-ETF. Найбільшим власником виступає хедж-фонд Millennium Management, що володіє 27 263 BTC на суму $1,65 млрд.

Ці активи становлять 2,5% від загального обсягу коштів під управлінням компанії в розмірі $67,7 млрд.

Крім цього, значні інвестиції зробили такі гравці фінансового ринку, як Schonfeld Strategic Advisors — 6734 BTC, Point72 Asset Managment — 1089 BTC, а також Sculptor Capital Managment — 833 BTC.

«У River ми віримо, що кожна людина матиме заощадження в першій криптовалюті, і кожен бізнес матиме біткоїни на балансі. Ми спостерігаємо за цим у режимі реального часу», — зазначили в компанії.

Експерти заявили, що у 2023 році середньостатистичний бізнес в США тримав на своєму балансі 2,5 BTC на суму близько $70 000. Відтоді цей показник зріс до 4 BTC, вартість яких підскочила до $280 000.

У компанії впевнені, що така тенденція свідчить про накопичення першої криптовалюти підприємствами та організаціями різної спрямованості.

Аналітики вказують на бажання більшості інвесторів утримувати біткоїн на балансі протягом тривалого терміну. На їхню думку, інституційні гравці роблять значні запаси активу і навряд чи планують продавати їх у найближчому майбутньому.