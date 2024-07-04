У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
4 липня 2024, 11:43
Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні
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Які авто обирають українці
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. Далі йдуть дизельні автівки — 22%, електромобілі — 18%, авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
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Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 989 авто;
- Renault Megane — 691;
- Skoda Octavia — 598;
- Volkswagen Tiguan — 541;
- Volkswagen Passat — 500;
- Nissan Rogue — 470;
- Audi Q5 — 442;
- Tesla Model 3 — 419;
- Nissan Leaf — 410;
- Tesla Model Y — 367.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Джерело: Мінфін
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