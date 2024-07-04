Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні

У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Які авто обирають українці

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. Далі йдуть дизельні автівки — 22%, електромобілі — 18%, авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

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Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 989 авто;

Renault Megane — 691;

Skoda Octavia — 598;

Volkswagen Tiguan — 541;

Volkswagen Passat — 500;

Nissan Rogue — 470;

Audi Q5 — 442;

Tesla Model 3 — 419;

Nissan Leaf — 410;

Tesla Model Y — 367.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.