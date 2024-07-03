В Україні падає попит на авто з традиційними двигунами

У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%, повідомляє Укравтопром.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась — 24,7%. Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів — з 10,5% до 15,2%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше ніж 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами