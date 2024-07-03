У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%, повідомляє Укравтопром.
3 липня 2024, 14:45
В Україні падає попит на авто з традиційними двигунами
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась — 24,7%. Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів — з 10,5% до 15,2%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше ніж 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами
- бензинові авто — Suzuki SX4;
- дизельні - Renault Duster;
- гібридні - Toyota RAV-4;
- електромобілі - Honda M-NV;
- авто з ГБО — KIA Sportage.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі