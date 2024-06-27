В уряді спростовують намір ЄС встановити мита на яйця і цукор з України

Український уряд перевірив інформацію ЗМІ про те, що ЄС має плани вже ближчими днями задіяти механізм захисних мит щодо нових українських товарів, і вона не підтвердилася. Про це заявила «Європейській правді» у Брюсселі віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

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Що відомо

Стефанішина, яка наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях, наполягає, що ЄС не має подібних планів.

«Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується», — заявила вона.

Таким чином, поширена Financial Times інформація про те, що вже з 28 червня ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру та яєць, виявилася хибною, наполягає посадовиця.

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ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був задіяний уперше і поширився лише на одне найменування імпорту — український овес.

«Між Україною та ЄС продовжує діяти торговельна лібералізація», — наголосила Ольга Стефанішина, підкресливши, що не чекає нових обмежень.

Нагадаємо

Як повідомив Financial Times, з п’ятниці Європейський Союз має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць.

Таким чином ЄС хоче заспокоїти фермерів, які протестували в усьому блоці країн ЄС на початку цього року,