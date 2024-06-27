ЄС знову запровадить мита на українські яйця та цукор — Financial Times

З п’ятниці Європейський Союз має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць. Таким чином ЄС хоче заспокоїти фермерів, які протестували в усьому блоці країн ЄС на початку цього року, повідомляє Financial Times.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, минулого тижня було знову запроваджено мито в розмірі 89 євро за тонну українського вівса, яке діятиме до червня 2025 року, а аналогічне рішення щодо яєць і цукру має бути прийнято в цю п’ятницю, 28 червня.

Мито становитиме 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю, на яйця — додатково 30 євроцентів за кг.

Зазначається, відновлення мита підкреслює, наскільки складними будуть переговори України про вступ до ЄС.

Нагадаємо

Брюссель погодився скасувати всі мита та квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в червні 2022 року, через чотири місяці після повномасштабного вторгнення рф.

Але протягом декількох місяців фермери з Польщі, Угорщини, Словаччини та інших сусідніх країн поскаржилися, що надлишок українського імпорту витісняє їх з ринку. Ці країни в односторонньому порядку запровадили ембарго на українську сільськогосподарську продукцію, дозволивши ввозити її лише для подальшого транзиту.

Раніше цього року країни-члени ЄС продовжили режим вільної торгівлі до 2025 року, але внесли застереження у відповідь на протести європейських фермерів.

Євросоюз має намір знову запровадити мита на українську птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед і крупу (зернові зерна), якщо їх кількість перевищить середній імпорт у 2022 і 2023 роках.

Овес досяг цього рівня: з 1 січня імпортовано понад 6440 тонн. Яйця та цукор також досягли його, кажуть люди, знайомі з ситуацією.