Оренда житла в Києві: депутатам виплатили 4,6 млн гривень у квітні-травні

Депутати Верховної Ради у квітні-травні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 4,6 млн гривень. Про це свідчать дані на сайті парламенту, передають Українськi Новини.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто отримує виплати

Згідно з опублікованим на сайті Ради списком депутатів, яким у квітні здійснено виплату компенсації за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 340 350 гривень.

Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 20 150 гривень.

Читайте: У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у березні.

Найбільшу суму виплати отримали депутати від фракції «Слуга народу» Михайло Ананченко та Андрій Богданець — по 59 150 гривень (за проживання у січні-березні).

У травні здійснено виплату компенсації 108 депутатам за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 289 350 гривень.

Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 19 500 гривень.

В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у квітні.

Найбільшу суму виплати отримала депутатка від фракції «Слуга народу» Юлія Яцик — 78 650 гривень (за проживання у січні-квітні).