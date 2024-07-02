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2 липня 2024, 11:27

Оренда житла в Києві: депутатам виплатили 4,6 млн гривень у квітні-травні

Депутати Верховної Ради у квітні-травні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 4,6 млн гривень. Про це свідчать дані на сайті парламенту, передають Українськi Новини.

Депутати Верховної Ради у квітні-травні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 4,6 млн гривень.
Фото:tsn.ua

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Хто отримує виплати

Згідно з опублікованим на сайті Ради списком депутатів, яким у квітні здійснено виплату компенсації за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 340 350 гривень.

Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 20 150 гривень.

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В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у березні.

Найбільшу суму виплати отримали депутати від фракції «Слуга народу» Михайло Ананченко та Андрій Богданець — по 59 150 гривень (за проживання у січні-березні).

У травні здійснено виплату компенсації 108 депутатам за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 289 350 гривень.

Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 19 500 гривень.

В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у квітні.

Найбільшу суму виплати отримала депутатка від фракції «Слуга народу» Юлія Яцик — 78 650 гривень (за проживання у січні-квітні).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
2 липня 2024, 12:02
#
Зе-корупція. А мама — мільйонерка: звідки у топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя.
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