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1 липня 2024, 17:15

Звіт МВФ: Україна продовжить поступову валютну лібералізацію

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики в рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, в тому числі за допомогою даних на рівні банків», — йдеться в ньому.

Зазначається, що нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши, зокрема, репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик.

Читайте: НБУ оцінив завершення першого етапу валютної лібералізації у $5,5 млрд

Наголошується, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив.

Раніше в Європейській бізнес-асоціації заявляли, що послаблення Національним банком України валютних обмежень — це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну.

Також для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по «старим» заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.

Читайте: НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 4 травня Нацбанк впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.

Джерело: Мінфін
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