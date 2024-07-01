Непереконлива перемога правих сил у Франції дала надії інвесторам. Євро та фондові індекси зросли

Курс євро та фʼючерси на європейські фондові індекси зросли на тлі непереконливої перемоги партії «Національне обʼєднання» у першому турі парламентських виборів у Франції. Про це пише Bloоmberg.

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Результати виборів

Партія Марін Ле Пен, яка була палкою прихильницею путіна, отримала 33% голосів виборців, але їх опоненти разом отримали більше — 27,98% голосів зібрав лівий блок «Новий народний фронт», а коаліція прихильників президента Еммануєля Макрона — 20,76%.

Партія Ле Пен отримала менш переконливі результати, ніж очікувалося. Це послабило занепокоєння інвесторів, що друга за величиною економіка Європи прямує до більш радикальних політичних змін.

Більш розгромна перемога партії Ле Пен збільшила б шанси на експансивну фіскальну політику у Франції, дефіцит бюджету якої вже перевищує допустимий за правилами ЄС, зазначає агентство.

Передісторія

Несподіване рішення президента Емманюеля Макрона розпустити парламент налякало ринок і призвело до розпродажів на біржах. Це дозволило Великій Британії забрати у Франції статус найбільшого фондового ринку Європи.

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