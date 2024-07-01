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1 липня 2024, 9:11

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. Про це йдеться у картці закону № 10439 на сайті Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ.
Фото:president.gov.ua

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За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано.

Передісторія

Верховна Рада 20 червня у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Закон погоджений з міжнародними партнерами.

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Він передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Закон передбачає обов'язкову переатестацію співробітників Бюро, яку має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести — від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро — від партнерів.

Крім того, документ встановлює обов’язкове проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням людини на посаду в БЕБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
1 липня 2024, 10:54
#
Нелохів з непрофанами перезавантажити треба — на нари.
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 липня 2024, 11:34
#
«ПЕРЕМОГА — НАРЕШТІ ЗНАЙШЛИ» хто винуватий в усіх корупційних скандалах, а всі інші силові структури працюють відімінно
+
0
Rubi0
Rubi0
1 липня 2024, 12:08
#
«БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых — международные эксперты с правом решающего голоса.» — зачем вообще мы проводим какие-то выборы, выбираем раду президента, потом они там назначают министров, если на местах решающее право голоса имеют иностранцы? И так везде же куда не ткни.
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